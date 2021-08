Pozzallo, la danza di eccellenza torna in scena: dal 27 al 29 tre serate di gala

Tre serate di gala in omaggio al talento nella danza, siciliano e non solo. A Pozzallo va in scena la grande arte coreutica con Danzart Festival che dal 27 al 29 agosto prossimi, nella bellissima location di Villa Tedeschi, vivrà tre intensissime giornate con “Show Case. La Danza Siciliana in scena”, l’incontro delle compagnie d’eccellenza regionali e delle promesse della danza che si sono distinte per il loro valor artistico in Italia e all’estero. Tra loro anche i ballerini solisti del Teatro Massimo di Palermo, Giorgia Leonardi ed Emilio Barone. Ci sarà anche la danzatrice Emanuela Curcio. Un doppio appuntamento ogni giorno: la sera, dalle 21.30, con le esibizioni di alcune delle compagnie più apprezzate al mondo, il pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, con l’alta formazione. Il coreografo Ermanno Sbezzo terrà infatti il workshop di creazione di un pezzo coreografico dal titolo Sorry, not sorry che sarà poi presentato al pubblico durante l’ultima serata di gala del 29 agosto.

Una tre giorni quindi tutta da vivere (ticket d’ingresso per ogni serata 3 euro). Il 27 agosto attesa per lo spettacolo Baroccocò H(and)s della compagnia Ocram Dance Movement. Un lavoro di Marco Laudani con la drammaturgia di Sergio Campisi, che diventa straordinario strumento di propaganda, di potere, ma al tempo stesso di fierezza, di identità, di rinascita di una terra orgogliosa che per l’ennesima volta riparte e manifesta la sua esuberanza e il suo fascino eterno.

Il 28 agosto spazio invece alla E.sperimenti Dance Company con lo spettacolo Open e poi il 29 agosto con Bodies, uno spettacolo in quadri con estratti di repertorio dalle produzioni più belle della compagnia. Sempre il 29 agosto attesa per l’esibizione dei ballerini solisti del Teatro Massimo di Palermo Giorgia Leonardi ed Emilio Barone e poi dello spettacolo Sorry, not sorry a conclusione del workshop di creazione tenuto da Ermanno Sbezzo con i ballerini Adriana Aprile, Marco Arrabbito, Monica Busacca, Giulia Carastro, Monica Cicero, Kenia Costa, Sefora Di Rosa, Francesca Drei, Mattia Farinato, Fabio Gambuzza, Francesca Insolia, Gaia Melluzzo, Alice Pieri, Soraya Pinto, Simona Puglisi, Giada Pulvirenti, Alice Ravaioli, Francesca Ravaioli.

Nelle tre serate presenti anche le compagnie Fu.Mi.Gi Dance Expe; Sbam Dance Connection; DuoArte Danza e l’Associazione Danza Taormina. A firmare le coreografie che saranno portate in scena sono i coreografi Claudia Bosco, Federica Galimberti, Claudia Giglio, Selma Gurrieri, Marco Laudani, Ermanno Sbezzo, Alessandra Scalambrino, Claudio Scalia e Melissa Zuccalà.

Ticket d’ingresso per ogni serata 3 euro. Con la direzione artistica di Cetty Schembari, Danzart Festival è organizzato dall’associazione Maria Taglioni e gode del patrocinio del Comune di Pozzallo, del Mibact, della regione Siciliana – Assessorato al turismo, sport e Spettacoli, di Festivalfinder.eu e dell’European Festivals Association. Info e prenotazioni 339 650 0888 • 339 533 6715.