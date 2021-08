Si erano spinti al largo per nuotare, a Marina di Modica, ma si sono trovati in difficoltà perchè la corrente non li faceva rientrare a riva. Provvidenziale l'intervento di due bagnini del servizio di salvataggio del Comune di Modica per togliere da una situazione molto pericolosa due turisti francesi. I bagnini li hanno recuperati con il pattino riportandoli a riva sani e salvi.