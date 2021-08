I carabinieri di Siracusa hanno segnalato in Prefettura 7 persone in quanto trovate in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Nel corso del servizio è stato anche arrestato un siracusano per evasione dai domiciliari. Il soggetto con precedenti per reati contro il patrimonio, nottetempo non è stato trovato nella sua abitazione dalla quale si era allontanato senza autorizzazione per fare rientro solo la mattina successiva.