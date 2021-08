Tornano a Floridia i ladri di auto: rubate due autovetture a Vignalonga

Tornano in azione i ladri di auto a Floridia, dopo le vacanze estive. La scorsa notte un altro raid si è verificato in città, nello stesso quartiere. Ignoti arrivati a Vignalonga, dopo avere forzato le portiere anteriori, si sono impossessati di una Fiat 500 e di una Giulietta Alfa Romeo. Il colpo è stato consumato a cavallo tra la notte di lunedì e martedì. Sono stati gli stessi proprietari all'indomani a scoprire che i due veicoli erano spariti. A loro non è rimato null'altro da fare che denunciare il furto delle autovetture alla Tenenza dei carabinieri. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un'azione di ladri in trasferta.