Erice, altri appuntamenti culturali nel programma dell'estate 2021

Erice protagonista e scenografia al tempo stesso; musica, conversazioni, spettacoli itineranti anche nei prossimi giorni. L’estate 2021 di Erice continua con il cartellone di eventi e appuntamenti stilato dal Comune di Erice all’insegna della cultura e dello svago di qualità. Una pluralità di soggetti tra fondazioni e istituzioni culturali, associazioni, singoli artisti, soggetti privati, riuniti in una Rete di creatività e collaborazione irrobustita dalla volontà di lavorare insieme per offrire una proposta di eventi variegata, per interessi e gusti diversi.

Giovedì 26 agosto, alle ore 16.30, sarà inaugurato il busto bronzeo di Giuseppe Pagoto (Erice 1875-Palermo 1971), educatore, storico e letterato ericino. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco di Erice Daniela Toscano, l’assessore al Turismo Rossella Cosentino, il Dirigente del Settore Cultura

La scultura, realizzata con magistrale capacità artistica dal professore Benvenuto Cafiero, è stata collocata dietro la panchina dove abitualmente il professor Pagoto, in tarda età, amava sostare e riposarsi guardando lo splendido panorama che gli appariva di fronte costituito da una rigogliosa campagna a valle per giungere fino al mare dove, a sinistra, si erge Monte Cofano.

Alle ore 17.30, nella sala conferenze del Palazzo Sales, Angela Amico dialogherà su “Il culto di Astarte Ericina a Cagliari. Legami tra la Sardegna e la Sicilia occidentale”. L’iniziativa è del Gruppo Archeologico Erykinon.

Alle ore 22.00, negli spazi dei campi da tennis ad Erice, l’Associazione Emporio Musica con la Surraid Tributo Pink Floyd farà rivivere alcuni dei maggiori successi del noto e apprezzatissimo gruppo rock britannico.

Venerdì 27 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del Cortile di Palazzo Sales, ad Erice, dopo il successo di pubblico e i consensi riscossi, la rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani, inserita nel calendario di Ericestate 2021 continua con il concerto “Suoni Mediterranei”. Theresia Bothe, alla voce e Yvonne Zehner, alla chitarra.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Trapani- Erice che, per l’occasione, attiverà una raccolta fondi per il progetto di grande rilievo “End Polio Now” per l’eradicazione della polio nel mondo. Biglietti e programma del concerto al link: https://www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=193.

Da sabato 28 a domenica 29 agosto adulti e bambini verranno trascinati in spettacoli itineranti nel centro storico di Erice che daranno spazio all'immaginazione con la Compagnia Teatro Atlante di Palermo.

Il programma completo è consultabile sui siti www.comune.erice.tp.it e sulla pagina Facebook del Comune di Erice.

Per la partecipazione agli eventi è previsto l’obbligo del Green Pass.