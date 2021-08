Solarino, da 4 giorni il Postamat è in tilt: esplode la rabbia degli utenti

Solarino, paese di quasi ottomila abitanti, alle prese con un problema di sempre. Impossibile prelevare denaro dall'unico Postamat di Poste Italiane. Il bancomat da venerdì scorso è andato in tilt e gli utenti solarinesi vanno su tutte le furie quando dal display compare la scritta "Sportello automatico fuori servizio su richiesta dell'elaboratore Centrale". Stamane a Solarino una valanga di protesta nei confronti di Poste italiane. Tra l'altro in questi giorni ci sono tanti vacanzieri in paese, rimasti così a corto di denaro contante. Il sindaco Seby Scorpo ha più volte segnalato il disservizio a Poste Italiane, ma tutto è sempre rimasto immutato. Solarino, tra l'altro è un Comune senza uno sportello bancario. Le ultime due banche ad abbandonare il paese sono state Unicredit e Monte Paschi. I solarinesi per aprire un conto corrente o fare operazioni bancarie sono costretti a recarsi a Floridia.