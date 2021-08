Ita, salta il tavolo con i sindacati: il 24 settembre è sciopero

Salta il tavolo appena aperto tra Ita e i sindacati sul dopo-Alitalia. 'L'azienda vuole mano libera', dicono i sindacati che annunciano una lettera al governo perchè intervenga sul contratto e le assunzioni. Intanto, confermano per il 24 settembre lo sciopero del trasporto aereo. 'Situazione molto complicata, ma con risposte obbligate. Faremo tutto il possibile per limitare i danni. Ma i problemi sono noti. È compito di Ita trovare la via migliore possibile. Ma possibile, non impossibile', risponde il ministro Giorgetti.