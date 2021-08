Vittoria, denuncia di Idea Liberale: discarica abusiva in contrada Cicchitto

Ennesimo, incontrollato abbandono di rifiuti nel quartiere Cicchitto a Vittoria, in particolare nella zona retrostante l’ex cooperativa Rinascita. “Non se ne può più – denuncia il presidente dell’associazione Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, che, oltre ad avere inviato una nota alla Commissione straordinaria e al prefetto di Ragusa, ha chiesto e ottenuto l’intervento della polizia locale per verificare la gravità dell’accaduto – visto che il conferimento risale ad appena qualche giorno addietro ed è stato lasciato praticamente di tutto, dai materiali di risulta dell’edilizia a ingombranti per non parlare di rifiuti speciali. Che poi, qualcuno, tra l’altro, si sogna di incendiare. Ricordo che ci troviamo a poche decine di metri dalle abitazioni per cui la situazione non è più sostenibile né per la salute dei residenti né per la salubrità dell’ambiente. E, devo dire, nemmeno per la dignità delle istituzioni che sono regolarmente sbeffeggiate e ridicolizzate da chi continua a perpetrare questi atti criminali senza timore e senza nemmeno avere l’accortezza di celare le proprie tracce. Ma davvero non si riesce a porre un freno a tutto ciò?”. “Voglio segnalare – aggiunge Scuderi – che, dopo l’ultimo conferimento selvaggio, sono stati rinvenuti tra i rifiuti una serie di documenti che potrebbero rivelarsi degli indizi utili per risalire all’identità degli autori di questi crimini ambientali. Ringrazio la polizia municipale per avere effettuato, dopo la nostra segnalazione, un sopralluogo e avere raccolto gli elementi di prova per le indagini. Chiediamo, nell’immediato, alla Commissione straordinaria, nell’attesa di un’azione di bonifica, di intimare ai proprietari di recintare i terreni o, in alternativa, di fare in modo che sia il Comune stesso a recintare la zona in questione addebitando la spesa dell’intervento ai proprietari. La situazione, come testimoniano foto e video che abbiamo realizzato, è esplosiva”.