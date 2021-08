Acate, prima giornata ecologica domenica 29 alla foce del fiume Dirillo

Alla foce del fiume Dirillo, il corso d’acqua della provincia iblea più inquinato dai fitofarmaci, in base ai dati dell’ Arpa, domenica 29 agosto, con inizio alle 8,30, si terrà la “Prima giornata ecologica”, un evento voluto fortemente dai responsabili del WWF Area Mediterranea, col patrocinio dei comuni di Acate e Gela e in sinergia con associazioni ambientaliste e OIPA di Ragusa. L’obiettivo degli organizzatori è chiaro: sensibilizzare le coscienze e lanciare un segnale di civiltà per una problematica che l’attivista ambientale acatese Riccardo Zingaro ha più volte sollevato con denunce coraggiose. L'area interessata dalle sue segnalazioni riguarda, oltre alla foce de fiume Dirillo, ben sette chilometri di dune sabbiose site all'interno di uno dei siti Natura 2000, riconosciuti dal ministero dell'Ambiente e dista un chilometro dalla riserva naturalistica del Biviere di Gela. Nel sito più volte bonificato, plastica, polistirolo, residui ferrosi, completano il deprimente spettacolo.

A tutti i partecipanti all’iniziativa sarà fornito un kit per la raccolta dei rifiuti. Si raccomanda di rispettare le normative anti-Covid 19: mascherina e distanziamento.