Modica, InTeatroAperto: domenica 29 nel chiostro di Palazzo San Domenico "Cavalleria Rusticana"

La grande lirica va in scena alla Fondazione Teatro Garibaldi che per la sua stagione estiva InTeatroAperto sceglie uno spettacolo di assoluto prestigio. Il 28 agosto, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, sarà rappresentata “Cavalleria Rusticana. Tra prosa e lirica”, diretto da Bruno Torrisi (ore 21.00). Il tenore Alberto Profeta vestirà i panni di Turiddu. Con lui sul palco la soprano Marianna Cappellani, il baritono Carmelo Corrado Caruso, il mezzosoprano Sabrina Messina, il mezzosoprano Linda Rogasi e il pianista Ruben Micieli. Una visione originale per la messinscena di “Cavalleria Rusticana” tra prosa e lirica, un viaggio che ripercorrerà e metterà in relazione la novella di Giovanni Verga e l’opera di Pietro Mascagni. Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatro.