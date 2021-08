Belpasso, "Liberi di correre: il 12 settembre torna dopo due decenni la Marcialonga

"Liberi di correre". Non ci poteva essere slogan più coerente con il momento storico che stiamo vivendo per la Marcialonga di Belpasso ai nastri di partenza il prossimo 12 settembre.

La corsa come simbolo di libertà, rispetto al chiuso delle nostre case nelle quali siamo stati segregati a causa della pandemia che ancora impone chiusure e obblighi necessari per proteggere la nostra salute. Ma allo stesso modo per mantenersi in salute è consentito lo sport all’aperto che rimane di notevole importanza per il nostro stato psicofisico. Questi i presupposti dell'evento sportivo che mancava a Belpasso da oltre due decenni e che avrà un percorso di 12 km, da piazza Sant'Antonio a Piano Bottara, presso Monte Sona, nel piazzale Quercia, sull’Etna.

La Marcialonga è organizzata dal Comune di Belpasso con il sindaco Daniele Motta, il presidente del Consiglio Comunale, Patrizia Vinci, l'assessore allo Sport, Fiorella Vadalà, il consigliere con delega agli Eventi, Salvo Pappalardo. Parte integrante operativo dell'organizzazione Rosario Verona, ex agonista di livello internazionale, già organizzatore di eventi sportivi simili e presidente dell’ass.ne “Etna free sport emotion”.

Le prenotazioni da parte degli atleti partecipanti, sia agonisti che amatoriali, sono aperte al numero: 380/3781435.