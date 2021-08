Carlentini, sorpreso a irrigare 15 piante di canapa:denunciato

I carabinieri hanno sorpreso un 30enne pregiudicato lentinese intento ad irrigare 15 piante di canapa indiana occultate nel mezzo di un uliveto di sua proprietà, sito a Carlentini in località Cannellazza.

Le attività dell’uomo non erano evidentemente estemporanee e volte ad un’occasionale coltivazione, atteso che i Carabinieri, eseguita una perquisizione domiciliare presso un casolare presente nell’uliveto, hanno constatato che una stanza era stata già predisposta per la coltivazione “indoor” della canapa indiana: le finestre erano state murate, per evitare sguardi indiscreti, ed una decina speciali lampade generatrici di luce e calore erano state infatti distribuite all’interno per creare l’ambiente favorevole ad una futura coltura.

Le piante e l’attrezzatura sono state poste sotto sequestro, mentre l’indagato è stato denunciato in stato di libertà all’A.G.