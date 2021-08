Afghanistan, attacco suicida all'aeroporto di Kabul: almeno 13 morti

Una o due esplosioni, secondo quanto riferisce l'Ansa, sono avvenute nei pressi dell'aeroporto di Kabul e sono state seguite da colpi d'arma da fuoco. Sarebbero almeno 13 le vittime dell'attacco. Tra questi ci sarebbero dei bambini. Lo riporta l'agenzia Reuters che cita un portavoce dei talebani secondo il quale ci sarebbero dei feriti nelle loro file. Tra i feriti anche dei marines.

Tutti i gate dell'aeroporto di Kabul dove da giorni venivano controllati i documenti di migliaia di civili in fuga dall'Afghanistan sono stati chiusi dopo l'attentato suicida.

Caos all'aeroporto di Kabul, un C-130 italiano decolla tra gli spari. A bordo dell'aereo che trasportava 98 civili afghani evacuati ed alcuni giornalisti italiani, ci sono stati 'attimi di panico', ha detto l'inviata di Skytg24 Simona Vasta, quando a seguito 'colpi di mitragliatrice pesante, pochi minuti dopo il decollo, la pilota ha attuato manovre diversive'. Ma non si è trattato di un attacco all'aereo italiano, hanno precisato fonti dell'intelligence, secondo cui una mitragliatrice afghana ha sparato in aria per disperdere la folla che stava pressando verso il gate dell'aeroporto e nessun colpo è stato diretto verso l'aereo in decollo.

FOTO ANSA