Poste italiane: scuse a utenti di Solarino per il bancomat

In riferimento all’articolo “Solarino, da 4 giorni il Postamat è in tilt: esplode la rabbia degli utenti” (25/8/2021), pubblicato dal nostro giornale, Poste Italiane si scusa con i cittadini di Solarino per i disagi, rassicurandoli sul tempestivo interessamento dell’azienda per ripristinare la regolarità dei servizi erogati dall’ATM Postamat di via Garibaldi.

Si informa che, come da programmazione di interventi, entro la seconda settimana di settembre il Postamat verrà sostituito con uno sportello automatico di nuova generazione.