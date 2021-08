Assicurazione auto: come scegliere le garanzie accessorie.

L’assicurazione auto non è un elemento secondario per la sicurezza degli automobilisti ma un elemento primario; lo è sia sul piano sostanziale per via delle garanzie esplicitate dal contratto assicurativo con le sue clausole, che sul piano psicologico poiché chi circola con la consapevolezza di essere in regola ed in grado di tutelarsi legalmente guida meglio e con più serenità.

Di base va ricordato che lo stile di vita di un automobilista è il primo fattore da analizzare per capire di che tipo di contratto assicurativo abbia bisogno poiché esso influenza la sua condotta di guida. Per questo motivo una RCA realmente efficiente e funzionale ha bisogno di una mentalità pragmatica che valuti un preventivo personalizzato sulla base delle norme vigenti ma, soprattutto, delle garanzie accessorie specifiche che fanno la differenza tra un contratto standardizzato ed un contratto definito “su misura”. A questo proposito, ConTe.it, del gruppo Admiral, leader delle polizze assicurative online, grazie ai suoi 7.000 dipendenti dislocati uniformemente, è titolata per fornire soluzioni assicurative RC Auto su misura venendo incontro, in tal modo, alle esigenze personalizzate dei propri clienti.

Andando, quindi, ad analizzare il funzionamento di queste garanzie accessorie possiamo stabilire quali rischi suppletivi si vogliano coprire con un allargamento dei rischi tutelati.

L’intestatario della polizza, infatti, punta alle garanzie accessorie per essere coperto economicamente nel caso di sinistri che non siano coperti dalla RCA standard.

Le garanzie accessorie servono per aggiungere tutele all’intestatario della polizza per RC Auto e quindi implementano una copertura assicurativa più ampia rispetto a quella fornita dalla RCA di base.

Molto spesso queste garanzie accessorie sono destinate ad eventi causati dal guidatore che, in tal modo, potrà risarcire i danni da egli stesso causati con un premio assicurativo rialzato prestabilito dal contratto: stante un prezzo sicuramente maggiorato, infatti, viene inserita la ben nota garanzia Kasko studiata per coprire qualsiasi evento causato dal proprio veicolo in fase di guida o anche fermo sulla pubblica via, come ad esempio un incendio accidentale che coinvolga altri veicoli in sosta.