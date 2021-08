L'Isis fa 90 morti a Kabul, Biden parla in Tv: la pagheranno

L'Isis ha rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Kabul, che ha causato almeno 90 morti e circa 160 feriti; 13 i miliari Usa rimasti uccisi. Risponderemo "con forza e precisione" in Afghanistan, ha detto Biden. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: "Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l'evacuazione va avanti", ha assicurato. Oltre 100 mila finora le persone tratte in salvo dal Paese asiatico coi ponti aerei dal 14 agosto.

Intanto si concluderà oggi il ponte aereo italiano con l'Afghanistan, con la partenza dell'ultimo C-130 da Kabul. Ieri paura su un Hercules italiano, decollato tra gli spari prima della strage nell'aeroporto della capitale afgana. "Condanno questo orrendo e vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà. Ringrazio tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afgani", ha detto Draghi. Il premier oggi riceve Lavrov.