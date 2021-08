Lo spaccio di 'coca' a Ribera in mano agli extracomunitari: 11 arresti

Una piazza di spaccio in cui operavano cittadini extracomunitari è stata disarticolata dai carabinieri a Ribera, nell'Agrigentino. Militari dell'Arma hanno eseguito undici misure cautelari, compresi sei arresti, emessi dal Gip di Sciacca, su richiesta della locale Procura. Secondo l'accusa gli indagati si erano impadroniti di un intero quartiere utilizzandolo come base operativa per l'attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I particolari dell'operazione saranno resi noti alle 10.30 durante una conferenza stampa nella sede del comando provinciale di Agrigento.