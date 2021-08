Ragusa, migliorano le condizioni dell'infermiera risultata positiva al Covid

Sono notevolmente migliorate le condizioni dell'infermiera, originaria di Scicli e in servizio all'ospedale Maggiore di Modica, che non si era ancora sottoposta a vaccinazione anticovid e che era risultata positiva. La donna era stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Giovanni Paolo II di Ragusa il 22 agosto. L'infermiera avrebbe rinviato il vaccino per alcune patologie che secondo i suoi medici ne sconsigliavano la somministrazione. Potrebbe essere dimessa nelle prossime ore.