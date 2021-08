Il Nas nello 'Street Food' di Catania, sequestri e 8 mila euro di multe

Sanzioni per oltre 8.000 euro e 36 tavoli, 143 sedie, tre bracieri e ortaggi sequestrati, oltre a 10 chilogrammi di carne di cavallo non tracciabile distrutta. E' il bilancio di un'operazione di controllo dei carabinieri eseguita in sei locali di 'street food' nella storica via del Plebiscito a Catania. Contestate, a vario titolo, l'occupazione del suolo pubblico, l'inadeguatezza strutturale, mancata segnalazione di allergeni e cattiva conservazione degli alimenti. Controllati anche clienti all'interno dei locali, tutti trovati in possesso di Green pass. All'operazione hanno partecipato carabinieri della stazione Piazza Dante, coadiuvati dai militari 12esimi Reggimento Sicilia, del Nas di Catania, da personale della Polizia Locale e dell'Asp.