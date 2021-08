Palermo, rapinano 10 euro a una coppia: due arresti

Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato Santo Chiovaro, 39 anni e Salvatore Castelli, 29 anni, per rapina aggravata ai danni di una coppia. Secondo l'accusa, i due, con minacce e percosse, si erano fatti consegnare i soldi, circa 10 euro, che le vittime avevano con loro. I due su ordine del pm sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Una delle vittime è stata portata all'ospedale Civico per essere medicata.