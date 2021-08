Cade da una impalcatura mentre lavora: muore operaio a Cinisi

Un operaio di 67 anni è morto in un cantiere aperto per dei lavori di ristrutturazione in una palazzina a Cinisi. L'uomo è caduto da un'impalcatura di 4 metri. E' deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri della compagnia di Carini. La vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro è Angelo Giammanco, operaio edile di 67 anni residente a Terrasini. E' caduto da un'impalcatura durante dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà privata a Cinisi, in via Venuti.

I"Angelo Giammancoa era un lavoratore in nero, dai nostri controlli risulta che non aveva una posizione denunciata presso gli enti bilaterali delle costruzioni dal 2019. Ma la cosa ancor più grave è che avendo compiuto i 67 anni a luglio scorso, sarebbe stato prossimo alla pensione". Lo dice Piero Ceraulo, segretario generale della Fillea Cgil Palermo come stando l'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita l'operaio Angelo Giammanco. "Non si può continuare a lavorare in edilizia a 67 anni - prosegue - Occorre immediatamente una riforma pensionistica che miri a una fuoriuscita anticipata dal mondo del lavoro per gli edili, dopo la legge Fornero, non è stato fatto alcun passo in avanti in merito a questo tema".