Palermo, bagnante colto da malore muore a Mondello

Un uomo di 81 anni, Mario Morelli, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi sentito male mentre si trovava al mare a Mondello a Palermo. I familiari, vendendo che l'uomo non si sentiva bene, hanno lanciato l'allarme ai bagnini della società Italo Belga che lo hanno riportato a riva. Nonostante le manovre di rianimazione tentate anche dai sanitari del 118, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i militari della guardia costiera. Terminati gli accertamenti da parte del medico legale il pm ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.