Rubano una barca a Furci Siculo, recuperata nella baia di Brucoli

Nella giornata odierna, alla Capitaneria di Porto di Augusta è stata data notizia, da parte della Stazione Carabinieri di Taormina, in provincia di Messina, del furto di un natante da diporto, avvenuto in località Furci Siculo, sempre in provincia di Messina, il cui proprietario, attraverso un sistema di localizzazione satellitare, ha indicato nella baia di Brucoli la zona dove lo stesso si trovava.

Una pattuglia della Guardia Costiera si è recata in zona, individuando il natante prima che potesse essere messo a secco e nascosto a terra. È stato, quindi, convocato il proprietario che dopo i riscontri del caso, è ritornato in possesso dell’unità da diporto. Del fatto è stata data notizia all’Autorità Giudiziaria competente, e sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili del furto.