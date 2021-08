Gestione di Marzamemi, il Comune di Noto si disimpegna: l'ira di Carmela Petralito

L'amministrazione comunale di Noto, oramai in scadenza, non rispetta la convenzione con Pachino, sulla gestione del territorio (Marzamemi) e lo fa con una delibera di giunta che manda su tutte le furie, Carmela Petralito, candidata a sindaca alle prossime amministrative con una coalizione di Centro destra e con un Comune Commissariato per mafia. "Diciamo le cose come stanno . afferma l'esponente di CambiaMenti - per quest'anno purtroppo la convenzione, della durata prevista di nove anni, non ci sarà alla luce della delibera numero 21 del Comune di Noto del 19 agosto 2021 che ha approvato il testo della convenzione con il Comune di Pachino per la gestione del territorio di Marzamemi, riteniamo inaccettabile il punto due inserito all’articolo quattro in quanto viene riportato: ”La presente convenzione impegna il Comune di Pachino a non intraprendere e /o a rinunciare in corso di validità della convenzione medesima ad eventuali rivendicazioni territoriali”. Ma cosa dice in sintesi la delibera dell'amministrazione a guida Corrado Bonfanti? Il Comune di Noto autorizza il Comune di Pachino che a tal fine si obbliga - alla gestione in toto dei seguenti servizi di competenza territoriale del Comune di Noto: manutenzione ordinaria e interventi di sistemazione buche, manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, al fine di mantenere le ordinarie condizioni di sicurezza della viabilità e transitabilità di mezzi e persone; pubblica illuminazione e manutenzione dei relativi impianti, anche straordinaria; c) approvvigionamento idrico e manutenzione, anche straordinaria, della rete idrica, fognaria e di depurazione, queste ultime due se presenti e allacciate; raccolta dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e scerbatura delle vie interessate, in osservanza al vigente Regolamento comunale di Pachino; ferma restando la competenza della Polizia Municipale del Comune di Noto su tutte le aree ricadenti in territorio netino.