Avola, promuove il suo Carnevale: esposizione di minicarri il 29 agosto

La giunta comunale di Avola con delibera 180 del 26 agosto 2021, ha approvato il programma delle attività relative alla promozione dello storico Carnevale di Avola 2021. Si tratta di un programma di attività e manifestazioni stilato in una logica di continuità, al fine di mantenere la tradizione storica del Carnevale di Avola, in esecuzione ai progetti presentati nell’ambito delle linee di finanziamento dei “Carnevali storici”, fatto salvo il rispetto dei DPCM emanati e che eventualmente saranno emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il Comune di Avola infatti – relativamente al D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato con D.M. 17 maggio 2018 n. 245 nel D.D. n.2061 – 22 novembre 2018, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il triennio 2018/2020 è risultato fra i progetti approvati relativi ai Carnevali Storici d’Italia con un finanziamento pari a € 75.000,00 annuali, e relativamente al D.M. 4 novembre 2020 n. 498 Concessione per l’anno 2020 dei contributi destinati dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con Decreto num.20 del 07/01/2021 ha ottenuto un ulteriore finanziamento di € 25.000,00. Giorno 29 agosto 2021 verranno esposti Presso Viale la Pira (Centro Culturale Giovanile) più di 20 Minicarri realizzati dai maestri Cartapestai Avolesi con pezzi di Carri Allegorici già in lavorazione per la prossima edizione del Carnevale. All’interno del calendario di promozione del Carnevale di Avola, spicca l’evento “44 Gatti” che racchiude una serie di manifestazioni e attività per bambini di grande richiamo dal 27 agosto 2021 al 26 settembre 2021.