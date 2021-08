Covid, aumentano morti e contagi nel Ragusano: il virus non fa sconti

Ci sono da registrare altri due morti per Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 27 agosto si contano due morti, entrambi di Vittoria ed entrambi non vaccinati: una donna di 65 anni e un uomo di 61. Le persone positive al virus sono 2.637, settanta in più in un solo giorno. In isolamento domiciliare ci sono 2.522 persone, 93 sono ricoverate negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 7 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 46 Acate, 36 Chiaramonte Gulfi, 353 Comiso, 3 Giarratana, 80 Ispica, 217 Modica, 1 Monterosso Almo, 116 Pozzallo, 323 Ragusa, 76 Santa Croce Camerina, 103 Scicli, 1.167 Vittoria. I guariti, dall'inizio della pandemia, sono 14.521, i morti 320.