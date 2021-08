Acate, carcassa di tartaruga Caretta Caretta trovata alla foce del fiume Dirillo

La carcassa di una tartaruga marina è stata rinvenuta sulla battigia, a poche centinaia di metri dalla foce del fiume Dirillo, da un gruppo di vacanzieri in visita allo sbocco a mare del corso d’acqua più lungo (e purtroppo più inquinato) della provincia di Ragusa. Grande la sorpresa dei bambini che non avevano mai visto di presenza un esemplare di Caretta caretta, un specie a rischio di estinzione nel bacino del Mediterraneo.

Nel luogo del ritrovamento, non appena informato, sì è portato l’attivista dell’Oipa e ambientalista Riccardo Zingaro : “Un’altra vittima dell’inquinamento del nostro mare, uccisa da un amo o dai tanti fili di nylon usati nelle serre che immancabilmente si trasformano in una trappola mortale per tutti gli esseri viventi. Chissa! Ho misurato il carapace e compilerò una scheda con i dati necessari per il monitoraggio annuale del WWF Area Mediterranea. Lo stato di conservazione della carcassa non permette, tuttavia, il suo uso a scopi didattici, chiederò la sua rimozione”. Il litorale di Acate è una meta storicamente ambita per l'ovodeposizione delle Caretta caretta.