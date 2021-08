Siracusa, scontro tra due auto sulla Statale 124 all'uscita dello svincolo

Incidente stradale questa sera verso le 19,15 all'uscita dello svincolo autostradale della Siracusa - Gela, sulla strada Statale, 124. Due auto, una proveniente da Floridia ed una che usciva dall'autostrada, si sono scontrate. Ad entrare in collisione una Bmw ed una Peugeot. Lo scontro non ha causato tragiche conseguenze, solo un po' di paura e qualche contusione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Siracusa per i rilievi del caso.