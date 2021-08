Assunzioni alla Rap di Palermo: assicurare la mobilità

Riservare per la mobilità interaziendale almeno un terzo dei posti a concorso alla Rap. È la proposta del sindacato Ursas federato col Sadirs in merito al bando per l'assunzione di 46 autisti. Il segretario generale David Fell spiega che "nei giorni scorsi l'amministratore unico Caruso ha dato ampia disponibilità alla prosecuzione del percorso per il trasferimento dei dipendenti dalle altre partecipate, a cominciare dalla Reset. Questa sarebbe un'occasione molto importante per consentire lo spostamento del personale garantendo allo stesso tempo un alleggerimento dei costi della Reset". "A nostro avviso - prosegue Fell - c'è un altro aspetto da verificare che riguarda uno dei requisiti per partecipare al bando, ovvero il possesso del diploma di scuola secondaria. È un titolo inusuale oltre che a rischio di illegittimità, che potrebbe inutilmente precludere la possibilità a molti lavoratori Reset di partecipare".