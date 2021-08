Elezioni a Rosolini, il M5s fa la lista ma non dice chi sarà il candidato sindaco

Il Movimento 5 Stelle di Rosolini conferma la partecipazione di propri rappresentanti territoriali alla prossima tornata elettorale del 10 e 11 ottobre 2021.

Ci sono già i nostri candidati, quello del M5S sarà un gruppo d'area, spiega il gruppo locale, noi continueremo a modificare i paradigmi della politica, costruendo proposte dal basso, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Nonostante con gli attuali candidati a sindaco ci dividono tante differenze politiche, abbiamo intrapreso già da diversi giorni un confronto costruttivo e propositivo con coloro che intendano lavorare a una progettualità di largo respiro per la città.

Smentiamo, pertanto, in quanto infondate, quelle voci che in questi giorni sembravano ipotizzare alleanze precostituite, alcune frutto anche di presunte indicazioni nazionali, nulla di vero.

Considerata la difficile gestione derivante dalla crisi pandemica e la situazione di dissesto economico-finanziario in cui versa l'Ente Comunale, stiamo portando avanti con i candidati a sindaco che ad oggi hanno mostrato vicinanza alle nostre richieste un confronto su specifiche tematiche che riteniamo fondamentali per il rilancio della nostra città. Quattro le tematiche che da sempre rispecchiano i valori del M5S:

-inclusione sociale e una forte attenzione verso progetti a favore dei soggetti più vulnerabili della società per costruire una comunità maggiormente inclusiva;

-questione ambientale e transizione ecologica, attraverso progetti che mirino non soltanto a risolvere i problemi dell'inquinamento territoriale e del degrado ambientale, ma anche a una riconversione sostenibile dei beni comuni;

-attenzione verso il piano urbanistico, da troppi anni dimenticato e che ha visto crescere in maniera disordinata le aree urbane della città con il conseguente abbandono del centro storico, che ha avuto un impatto negativo non soltanto in termini urbanistici, ma anche commerciali e sociali;

-una politica di bilancio che guardi, in una prospettiva di medio termine, al risanamento delle casse dellEnte e ad una gestione più oculata delle risorse pubbliche.

Crediamo che con il lavoro di squadra e il confronto democratico sia possibile immaginare un rilancio per la città.

Al candidato sindaco da noi appoggiato chiederemo un sostegno concreto al nostro progetto di comunità volto ad affrontare tutte quelle problematiche che questa città continua ormai a vivere da troppe amministrazioni.