Castellammare del Golfo, festeggiati i cento anni di nonna Giuseppa Lentini

La nonnina centenaria Giuseppa Lentini -vedova dal 1997 di Procopio Di Maggio- vive con i figli in Toscana, in una frazione di Piombino ma Castellammare è sempre nei suoi pensieri, come raccontano i figli. Perfettamente lucida, ricorda il coprifuoco ed i bombardamenti dei periodi di guerra, ha ancora un’ottima vista ed ama leggere.

«I miei più sinceri ed affettuosi auguri a nonna Giuseppa Lentini certo che, seppur a distanza, le giungerà l’abbraccio dell’amministrazione e di tutta la città di Castellammare – dice il sindaco Nicolò Rizzo-. Un secolo di vita è un importante traguardo che rappresenta una speranza in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. A Giuseppa Lentini, ed alla sua famiglia, l’augurio di tanta salute e serenità». Una famiglia molto longeva quella di Giuseppa Lentini poiché la nonnina castellammarese ha festeggiato il compleanno con le sorelle: Ninfa di 95 anni, Vincenza di 87 anni e Mariuccia di 83 anni.

Nella foto, la centenaria Giuseppa Lentini con le sorelle.