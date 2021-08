Il vescovo di Trapani positivo al covid con doppio vaccino: è isolato

Dopo essersi sottoposto a doppio tampone di verifica stamattina l'Usa di Trapani ha comunicato che il vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, è positivo al Covid19. Mons. Fragnelli, vaccinato con doppia dose alcuni mesi fa, è in isolamento nel Palazzo Vescovile in buone condizioni di salute. Il vicario generale, don Alberto Genovese, ha "invitato la comunità diocesana a pregare per il nostro vescovo". Gli Uffici della Curia Vescovile sono chiusi in attesa di sanificazione dei locali.