Pilota donna di Palermo decolla in Afghanistan nonostante assalto armato

"In questi drammatici giorni di apprensione e tensione per quanto sta succedendo in Afghanistan, voglio ringraziare tutti gli italiani impegnati in questa grave emergenza umanitaria a tutela della vita. Esprimo un apprezzamento ai rappresentanti della società civile, della diplomazia e della difesa. Un particolare ringraziamento va alla pilota Annamaria Tribuna che invito a Palermo chiedendole di accettare l'apprezzamento della città con lo speciale riconoscimento della Tessera preziosa del Mosaico Palermo". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia del maggiore Annamaria Tribuna, pilota palermitana, che è riuscita a decollare dall'aeroporto di Kabul malgrado un assalto armato al C-130J dell'Aeronautica militare portando, così, in salvo i passeggeri.