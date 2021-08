Covid, nel Ragusano altri tre morti nelle ultime 24 ore: contagi in aumento

Il Covid miete altre vittime nel Ragusano. Nelle ultime 24 ore si registrano, infatti, tre nuovi decessi che portano i morti, dall'inizio della pandemia, a 323. A non avercela fatta sono stati una donna di Modica di 78 anni non vaccinata, un uomo di Comiso di 83 anni non vaccinato e un uomo di 78 anni, vaccinato, di Santa Croce Camerina. Le persone positive al virus nel bollettino Asp del 28 agosto sono 2631: 2519 in isolamento domiciliare, 90 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 7 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 47 Acate, 40 Chiaramonte, 364Comiso,

3 Giarratana, 80 Ispica, 210 Modica, 1 Monterosso, 115 Pozzallo, 330 Ragusa, 72 Santa Croce Camerina, 94 Scicli, 1.173 Vittoria.