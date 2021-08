Piano nazionale di ripresa, Siciliani Liberi: tre provincie escluse da ogni beneficio

Le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono state totalmente escluse dalla ripartizione dei fondi del PNRR. Lo denuncia la Segreteria provinciale di Agrigento-Caltaissetta-Enna del Partito Siciliani Liberi che dalla lettura delle ripartizioni economiche dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non trova nemmeno un euro per le tre provincie siciliane.

La Segreteria esprime dunque il suo profondo rammarico e la totale delusione nel constatare che a fronte dei già pochi 82 miliardi di euro destinati al Sud, il governo italiano non ha ritenuto opportuno destinare un solo euro alle tre provincie e tutto nel silenzio generale della “politica italiana”. Costatiamo che è sotto gli occhi di tutti la triste condizione delle nostre strade, delle nostre ferrovie e dei nostri porti. Ma nulla sarà speso per infrastrutture stradali, nulla sarà speso per infrastrutture ferroviarie, nulla sarà speso per infrastrutture portuali. Pare evidente che queste tre provincie siciliane non sono di alcun interesse per la politica italiana.