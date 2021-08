Ragusa, M5S: nuovo Istituto comprensivo? Comune evita confronto politico

“Ancora una volta si procede lungo una direzione che non è quella del confronto. Ma si va avanti a colpi di delibere suscitando, tra l’altro, nel caso specifico, il malcontento dei dirigenti scolastici”.

E’ il commento che arriva da Sergio Firrincieli, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, dopo avere preso atto della proposta che l’amministrazione comunale ha sottoposto ad alcune direzioni scolastiche cittadine per la creazione di un nuovo istituto comprensivo denominato Frazioni, che a quanto pare non avrebbe neppure i numeri, destinato a coinvolgere i plessi distaccati delle sezioni di Marina della Quasimodo e di Ibla e San Giacomo della Vann’Antò.