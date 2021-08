Siracusa, temporale manda in tilt la città: bomba d'acqua e grandine VIDEO

Un violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio verso le 16,30 su Siracusa. In pochi minuti dal sole si é passati alle nuvole e ad una bomba d”acqua con grandine che ha mandato in tilt il capoluogo. Decine le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco per auto rimaste in panne sulle strade ed allagamenti in alcuni scantinati di edifici della zona nord. Vengono segnalate criticitá al Villaggio Milano, Epipoli, Pizzuta, mentre allagate sono le strade di via Forlanini e via Grotticelle per i tombini ostruiti. Dopo mezz”ora dall’”iniziò del temporale agostano, lampi tuoni e fulmini non si placano. Secondo gli esperti meteo il maltempo si sta spostando nella zona sud del Siracusano. VIDEO