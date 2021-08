Ragusa, San Giovanni Battista: solo celebrazioni religiose per la pandemia

La festa di San Giovanni Battista a Ragusa, anche quest'anno, è condizionata dalla pandemia: solo celebrazioni religiose il 29 agosto, solennità del martirio del Santo. Le Sante Messe in cattedrale sono in programma alle 7:00, 8:30, 10:00, 11:30*, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30. Alle 11,30 solenne Pontificale del vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, con la presenza di autorità civili e militari e di tutti i sacerdoti della diocesi di rRgusa. Per questa funzione i posti liberi sono ridotti. Per via del Covid, i posti in Cattedrale sono 176. Al raggiungimento del numero sarà impossibile entrare in Cattedrale. Le funzioni religiose possono essere seguite anche attraverso radio karis, la radio diocesana e dai canali social della diocesi di Ragusa. Per entrare in cattedrale è necessario l'uso della mascherina.