Conad Scherma Modica: parte la stagione 2021/2022 con la convocazione di Spampinato in Nazionale Under 20

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, che hanno lasciato l’amaro in bocca alla scherma italiana nonostante le 5 medaglie vinte, per l’assenza di medaglie d’oro, e soprattutto per la squadra di fioretto maschile con il modicano Avola rimasta fuori dalla zona medaglie, è già ora di ripartire in casa Conad Scherma Modica per la nuova stagione agonistica 2021/2022. Giunge subito la buona notizia della convocazione di Francesco Spampinato (nella foto) all’allenamento della nazionale under20, che si svolgerà a Piani di Luzza (UD) dal 5 al 12 settembre. Il consueto allenamento “azzurrini” di inizio stagione serve a preparare l’imminente avvio della stagione internazionale, con il circuito europeo under17 e il circuito di coppa del mondo under20 calendarizzati a partire dal mese di ottobre, nella speranza di una ripartenza delle manifestazioni internazionali a pieno regime dopo oltre un anno di sospensione. Per Spampinato appartenente ancora alla categoria cadetti, una conferma la sua presenza nelle fila della nazionale giovanile; risultato in virtù del quale ha anche ricevuto nei giorni scorsi, nel corso della festa dello sport organizzata dall’assessorato allo sport del Comune di Modica, il premio come miglior atleta modicano emergente. Intanto da mercoledì 1 settembre riaprono le porte del PalaMoak con la ripresa degli allenamenti per le categorie allievi, cadetti e giovani, che agli ordini del preparatore fisico Emanuele Cappello lavoreranno per ritrovare la migliore condizione fisico-atletica. Successivamente da lunedì 6 settembre toccherà alle altre categorie agonistiche under14 (maschietti/bambine, giovanissimi, ragazzi) riprendere le fatiche prima in palestra poi in pedana, in previsione dell’imminente recupero del Campionato Italiano di categoria Gran Premio Giovanissimi 2021, posticipato per le note problematiche covid dal consueto mese di maggio al prossimo mese di ottobre. Sempre da lunedì 6 settembre riprenderanno gli allenamenti anche nella sezione di Pozzallo, guidata dal maestro Stefano Pedriglieri e dal preparatore fisico prof Salvatore Di Natale. Da metà settembre inoltre partiranno i corsi promozionali per chi volesse avvicinarsi alla disciplina più medagliata della storia delle olimpiadi, con attività rivolte ai bambini a partire dai 5/6 anni, al “corso scolastico” rivolto ai bambini delle scuole elementari nella fascia di età 7/10 anni, ai corsi per adulti e di scherma paralimpica in carrozzina e per non vedenti.