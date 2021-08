Modica, InTeatroAperto: domenica 29 omaggio alla musica italiana a Palazzo San Domenico

S’intitola “D’Autore” e sarà una lettura in chiave jazz delle pagine più intense della canzone d’autore italiana e internazionale. Domani, domenica 29 agosto, ancora musica per la stagione estiva InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Il chiostro di Palazzo San Domenico ospiterà alle ore 21 il concerto di Valentina Gramazio, alla voce, e Giovanni Mazzarino, al pianoforte, che proporranno alcune delle musiche e dei testi che hanno fatto la storia della canzone autorale italiana e non solo. Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi, Vinicius De Moraes, Lucio Battisti, Bruno Martino, Lucio Dalla: sarà una serata per sognare a occhi aperti, cullati dalle dolci melodie e dalle parole di grandi artisti. Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatro.