Spuntano le star sul lungomare di Avola: la rapper Baby K ammira il mare

Sul lungomare di Avola, il sindaco Luca Cannata ha vinto la sua scommessa. Riqualificato e fiore all'occhiello della città, diventata negli ultimi anni meta turistica di italiani e stranieri. In 9 anni di ininterrotta amministrazione, Cannata ha fatto la sua fortuna politica 'rigenerando' quelle che sembravano cattedrali nel deserto, perchè è riuscito a portare a compimento il programma., lavorando per il bene comune fino dal giorno del suo insediamento. Gli avolesi lo amano, in pochi lo detestano ma è solo invidia politica, perchè è diventato punto di riferimento della politica siracusana. Ma Avola non è solo lungomare. Strade, piazze, palazzi recuperati, grandi eventi, un Carnevale storico riconosciuto dal Ministero dei Beni culturali, il nuovo Pronto soccorso ed anche il reparto di Rianimazione del 'Di Maria'. Così a meno di un anno dalla fine del suo secondo ed ultimo mandato,lascia una città 'rivoluzionata' in meglio. Eredità pesante, ma c'è tempo per parlarne, perchè il sindaco ha creato una squadra che non è solo di 'fedelissimi', ma anche di persone competenti. Ed in questo ultimo sabato d'agosto ci ride sù quando gli fanno notare che nel suo lungomare c'è una star della musica a godersi la vista del mare di Avola. Si tratta di Baby K (all'anagrafe Claudia Nahum) cantante e rapper nata a Singapore 36 anni fa da genitori italiani. Per le vacanze d'estate ha scelto Noto ed Avola. L'artista è legata da amicizia e collaborazione professionale a Giusy Ferreri con la quale nel 2015 ha inciso il tormentone Roma - Bankgog e con l'influenzer Chiara Ferragni. Con la moglie di Fedez ha girato il video clip "Non mi basta più". E così la visita lampo ad Avola. Una location per rigenerarsi in previsione del tour del 2022 di Baby K.