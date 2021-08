Pachino, Quartarone (Fi) sfida Noto: "Un referendum per il territorio"

"Non si può pretendere di governare il territorio altrui se si è incapaci a governare il proprio. Questa forma di vassallaggio nei confronti del Comune di Noto deve finire. Tra i punti del mio programma elettorale c'è il referendum per il territorio". E' davvero su tutte le furie Corrado Quartarone, coordinatore a Pachino di Forza Italia e candidato con una parte del Centro destra alle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021.

Quartarone dopo la convenzione deliberata dall'amministrazione di Noto sulla gestione del territorio, ha partecipato ad una riunione con gli esponenti della Pro Lo Loco, alla presenza di alcuni suoi competitor. L'oggetto del contendere è il borgo marinaro di Marzamemi. Di fatto il Comune di Noto fa come Ponzio Pilato. Se ne lava le mani sulla raccolta dei rifiuti, sulla viabilità, sulla manutenzione della strade e lascia il controllo del territoiro di appartenenza alla polizia municipale. "E' come se loro rappresentassero gli Emirati e noi il Congo - dice Quartarone - E' una vicenda che risale al 2000 e da un ventennio che si parla di referendum, ma l'iniziativa rimane lettera morta. Pachino - aggiunge Quartarone - ha il diritto ad avere i servizi primari e non ha alcuna responsabilità se il territorio di Noto è il quarto in Italia per estensione di superficie. Pensate che è più grande di Milano dove la superficie è di 181, 86 Kmq contro i 554, 99 kmq della città netina. I tempi del feudalesimo dobbiamo lasciarli ai libri di storia, perchè oggi in un mondo globale, non possono esserci prevaricazioni. Voglio mettere subito le mani avanti e dico che non siamo interessati a San Lorenzo. resti pure al Comune di Noto che non riesce neppure ad assicurare decoro al proprio territorio, figurarsi già a una quindicina di chilometri di distanza. Al Comune di Pachino deve essere annessa la particella 420 che significa il territorio fino a contrada Reitani. Adesso invece ci ritroviamo con Marzamemi divisa a metà tra Noto e Pachino. Questa follia crea disservizi ai residenti ed ai villeggianti. Negli anni, con i sindaci che si sono succeduti, si è arrivati solo alla convenzione tra i due Enti. Il risultato? Un disastro totale".