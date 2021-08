Rocambolesco pareggio per 4-4 tra Paganese e Acr Messina nella gara di apertura del girone C di Serie C. Peloritani avanti con Russo, poi il pari dei padroni di casa con Castaldo. I giallorossi sembrano piu' determinati e allungano portandosi sull'1-4 con Balde, Morelli e Simonetti. Da li in poi la reazione dei campani che rimontano con Murolo, Piovaccari e ancora Castaldo.