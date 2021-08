Sindaca di Comiso: cambieranno regole su 'zona arancione'

"Lunedì mattina le restrizioni della 'zona arancione' potrebbero cambiare positivamente per le categorie più colpite tenendo conto delle norme sul greenpass". Lo afferma il sindaco di Comiso che, insieme al deputato regionale Giorgio Assenza, ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci di intervenire a favore della categoria dei ristoratori, colpiti dalla recente ordinanza e costretti ad annullare i banchetti e, in alcuni casi, a spostare in altra sede i rinfreschi dei matrimoni. "Musumeci - ha aggiunto Schembari - interloquendo con il ministro Speranza, ha fatto comprendere la necessità impellente di variare le norme della zona arancione, poiché purtroppo, quelle esistenti risalivano ad un momento storico precedente alla possibilità della vaccinazione. Oggi che la vaccinazione è aperta a tutti gli aventi diritto, è necessario fare un discrimine tra chi è vaccinato e chi non lo è, in maniera tale da non far pesare tutto sulle spalle solo di poche categorie".