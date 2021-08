Incendio a Canicattini, 2 ore di fuoco a Stallaini

Pomeriggio di fuoco a Canicattini Bagni. Verso le 17 le fiamme si sono sviluppate in un'area di contrada Stallaini. La furia del fuoco ha messo in allarme gli abitanti della zona che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa e gli uomini della Forestale. Ci sono volute due ore di inteso lavoro per avere ragione sulle fiamme. Indagano i carabinieri della Stazione e non viene esclusa la mano dell'uomo nel rogo.