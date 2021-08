Vittoria è in 'arancione', banchetto di nozze viene spostato a Ragusa

Con la "zona arancione" i banchetti seguiti alle cerimonie religiose o civili non potranno più svolgersi a Vittoria e Comiso. Alcune coppie di sposi, il cui matrimonio era in programma in questi giorni, hanno visto improvvisamente annullata la possibilità di festeggiare con parenti ed amici il giorno più bello. Lo chef Marco Failla, di Villa San Bartolo Resort, ha cercato una soluzione. "Trasferiremo due banchetti a Ragusa - spiega Marco Failla - Abbiamo contattato un'altra struttura, che ci ha dato la possibilità di ospitare i banchetti nei loro locali, all'aperto. Noi siamo attrezzati per il catering e non avremo difficoltà". Matrimonio salvato, dunque, per due coppie le cui nozze sono in programma nei primi giorni di settembre. Ma a partecipare al banchetto potranno essere solo coloro che sono muniti di green pass. Per gli altri, se vivono a Vittoria o a Comiso, sarà necessario giocoforza tornare a casa entro le 22.