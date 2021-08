Candidato a sindaco di Pachino non rinuncia al rendez vous coi compagni di liceo dopo 40 anni

Nonostante gli impegni della campagna elettorale, i pressing dei vari maggiorenti dei partiti, il candidato a sindaco di Pachino, Alfredo Spiraglia non ha voluto rinunciare all'incontro con i compagni di scuola, dopo 40 anni. "Non eravamo una classe numerosa", dice "ed è stato bello riunire per una serata a Pachino i ragazzi della III B del liceo Classico Rudini di Noto del 1981". Gli ex studenti si sono dati appuntamento alle 'Volte' a Pachino per trascorrere una serata in piena spensieratezza per ricordare quegli anni che sono rimasti scolpiti nella loro memoria. (Nella foto Salvatore Ruscica, Alfredo Spiraglia, Antonella Santuccio, Nicola Caruso, Dorina Cultrera, Anna Maria Cultrera, Rosaria Perricone ed Elio Amico). Alla fine un appuntamento al mezzo secolo.