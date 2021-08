Bloccato rave party nel Milanese: identificate 42 persone

I Carabinieri della compagnia di Pioltello (Milano) hanno impedito l'organizzazione un rave party in ex stabilimento industriale in stato di abbandono a Cassina De' Pecchi. Intorno all'1.30 i militari hanno individuato un gruppo di circa 50 giovani mentre si dirigevano verso via Enrico Fermi e via Galileo Galilei nel comune del Milanese. Grazie all'immediato intervento sul posto di 5 equipaggi che hanno proceduto a cinturare l'intero isolato, i giovani, aumentati, nel frattempo, a circa 200 persone, hanno desistito dall'iniziativa, per poi disperdersi nelle ore successive. Sul posto sono state identificate 42 persone di eta' compresa tra i 17 e i 25 anni e controllate 4 autovetture.