Marina di Acate e le palme "removibili" donate dal M5S: monta la polemica politica

Dopo i banchi a rotelle le “palme removibili”. Le autorizzazioni delle Autorità competenti non sono arrivate e così le venti palme del lungomare di Marina di Acate, donate dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle, grazie alle decurtazioni degli stipendi dei parlamentari, sono state rimosse per essere piantate (si spera) nella prossima primavera.

Il nuovo look della frazione balneare, arricchito ancora dai tricolori che omaggiano i recenti successi dell’Italia dello sport (Europei di calcio e Olimpiadi di Tokio), è durato così poco più di tre settimane, durante le quali alcuni degli alberi, posti provvisoriamente nei vasi di plastica, stavano rischiando di morire.

Sotto l’ombrellone l’argomento, come spesso accade, ha diviso i vacanzieri, che difendono o criticano la decisione, per alcuni in ritardo.

Il M5S ha però chiarito sui social : “Abbiamo trasportato le palme in una campagna per prendercene cura durante l’inverno. A maggio, ottenute le autorizzazioni ( arriveranno in tempo?) saranno piantate direttamente nel lungomare. Ringraziamo la ditta che ha collaborato all’iniziativa e tutte quelle persone che in questo periodo le hanno innaffiate”.

Sulla vicenda è intervenuto con un post al vetriolo l’ex consigliere comunale Giancarlo Polizzi, che ha puntato il dito anche sulle manchevolezze dell’amministrazione comunale Di Natale , a suo parere assente, e sulla “preziosa collaborazione” degli oppositori pentastellati.