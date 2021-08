Covid, nel Ragusano altri tre morti nelle ultime 24 ore: sono tutti di Vittoria

Altri tre morti per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre persone che erano residenti a Vittoria: un uomo di 69 anni vaccinato con la prima dose ai primi di agosto; una donna di 97 anni non vaccinata; un uomo di 56 anni non vaccinato. Sale, quindi, il numero delle persone decedute nel Ragusano dall'inizio della pandemia: sono 326. Nel rapporto dell'Asp del 29 agosto i positivi al Coronavirus nel Ragusano sono 2.610: 2503 in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, 15 nella Rsa Covid e 7 in foresteria all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Aumento sensibile di casi, nelle ultime 24 ore, a Vittoria e Comiso, le due città passate in zona arancione. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, lancia un appello alla Regione affinchè si impegni subito ad aumentare il numero dei tamponi giornalieri e istituisca centri covid fissi in tutti i Comuni. Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi nei comuni iblei: 47 Acate, 43 Chiaramonte, 385 Comiso, 3 Giarratana, 68 Ispica, 206 Modica, 1 Monterosso, 101 Pozzallo, 305 Ragusa,

